Dalla storia di Beatrice Branciforte al giardino romantico che ispirò Richard Wagner | visita guidata a Villa Tasca
Domenica 21 settembre alle 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. Una dimora con quasi cinque secoli di storia, dalle sale riccamente decorate, che conserva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: storia - beatrice
Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi festeggiano il loro decimo anniversario di matrimonio: storia del loro amore
Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, la loro bellissima storia d'amore è nata con una frase di lui. Leggi e guarda le foto su Amica.it
Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato la storia di Beatrice e grazie al vostro sostegno il suo desiderio è finalmente diventato realtà. Insieme abbiamo potuto donarle giorni unici, finalmente lontano dalla malattia e con la sua famiglia riunita e felice. È st - facebook.com Vai su Facebook
Dalla storia di Beatrice Branciforte al giardino romantico che ispirò Richard Wagner: visita guidata a Villa Tasca.