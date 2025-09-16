Dalla laurea alla vocazione | la strada del nuovo prete e del diacono

Resta viva l’emozione per la doppia ordinazione sancita con una cerimonia celebrata in cattedrale dal vescovo Fausto Tardelli domenica pomeriggio. Centinaia di persone hanno partecipato alla funzione. Un dono straordinario per la diocesi di Pescia. Così monsignor Tardelli, vescovo di Pistoia e Pescia, ha definito l’ ordinazione presbiterale per Matteo Nincheri e quella diaconale per Francesco Matteoni. Decine di persone in piedi e almeno tre parrocchie in festa. Presente anche il vescovo emerito Roberto Filippini. Era dal 2018 che nella diocesi di Pescia non veniva ordinato un presbitero. Ma chi sono questi due giovani che hanno scoperto la propria vocazione alla vita religiosa? Entrambi provengono dalla parrocchia di San Jacopo in Altopascio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla laurea alla vocazione: la strada del nuovo prete e del diacono

In questa notizia si parla di: laurea - vocazione

