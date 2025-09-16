Dal nuovo ecocentro alla stanza dei Lego | il pagellone del consiglio comunale
Ma in consiglio comunale, esattamente, cosa si fa? Molti pordenonesi non lo sanno, alcuni se lo chiedono. PordenoneToday vi risponde così, con un pagellone tra il serio e il faceto: un punto di visto un po' diverso e ironico su cosa fa chi governa la nostra città. Senza velleità di spiegare la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
