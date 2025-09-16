Dal dramma alla fortuna | perde la casa in un incendio poche settimane dopo vince un cottage alla lotteria

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniel Drouin, musicista di Alberton, in Canada, era rimasto senza un'abitazione insieme a tutta la sua famiglia dopo ave perso la casa in un incendio quest’estate, ma è stato travolto da un vero colpo di scena (e di fortuna): ha vinto alla lotteria un cottage prefabbricato arredato. Ora lui e i suoi figli avranno la possibilità di ricongiungersi dopo settimane di separazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dramma - fortuna

La Ruota della Fortuna, il gesto di Gerry Scotti: Miriam, è dramma

La Ruota della Fortuna, il dramma di Samira: "Non vedo papà da due anni"

Dal dramma alla fortuna: perde la casa in un incendio, poche settimane dopo vince un cottage alla lotteria; La casa distrutta dalle fiamme come nella serie tv che interpreta (con un finale per fortuna diverso): Milo Ventimiglia racconta il dramma; La friggitrice ad aria esplode e la casa va a fuoco, il dramma della mamma 23enne: «Ho perso tutto». L'errore fatale con l'elettrodomestico.

Friggitrice ad aria esplode e la casa va a fuoco, il dramma della mamma 23enne: «Ho perso tutto». L'errore fatale con l'elettrodomestico - «Una fortuna», ha pensato quando intorno alle 11, dello scorso ... ilmessaggero.it scrive

La friggitrice ad aria esplode e la casa va a fuoco, il dramma della mamma 23enne: «Ho perso tutto». L'errore fatale con l'elettrodomestico - «Una fortuna», ha pensato quando intorno alle 11, dello scorso ... Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Dramma Fortuna Perde Casa