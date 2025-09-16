Dal dramma alla fortuna | perde la casa in un incendio poche settimane dopo vince un cottage alla lotteria
Daniel Drouin, musicista di Alberton, in Canada, era rimasto senza un'abitazione insieme a tutta la sua famiglia dopo ave perso la casa in un incendio quest’estate, ma è stato travolto da un vero colpo di scena (e di fortuna): ha vinto alla lotteria un cottage prefabbricato arredato. Ora lui e i suoi figli avranno la possibilità di ricongiungersi dopo settimane di separazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: dramma - fortuna
