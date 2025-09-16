Dal 2026 il 4 ottobre sarà festa nazionale | San Francesco torna nel calendario civile

Dopo 48 anni di assenza, la festa di San Francesco d'Assisi torna a essere giorno festivo. La legge, sostenuta da più forze politiche, prevede chiusura di scuole e uffici e iniziative culturali dedicate al patrono d’Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti

