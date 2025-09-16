Dal 16 settembre aprono le prevendite per La voce di Hind Rajab negli UCI Cinemas

Da oggi 16 settembre aprono le prevendite per “La voce di Hind Rajab” negli UCI Cinemas Il film, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria a Venezia82, è in uscita giovedì 25 settembre. Gli spettatori potranno vederlo in occasione dell’iniziativa Cinema in Festa acquistando un biglietto al prezzo di 3,50€ Da oggi 16 settembre aperte le prevendite per vedere negli UCI Cinemas La voce di Hind Rajab,  premiato con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla scorsa Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Diretto da Kaouther Ben Hania, il film sarà nelle sale italiane da giovedì 25 settembre, distribuito da I Wonder Pictures. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

