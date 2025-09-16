Dai ruoli iconici sul grande schermo alla fondazione del Sundance Festival l' attore e regista ha ridefinito il cinema americano La sua morte segna la fine di un’epoca ma la sua eredità continua a vivere nelle storie che ha raccontato e difeso
R obert Redford se ne è andato. È successo mentre dormiva a casa sua, nello Utah. L’attore, regista e attivista, è morto all’età di 89 anni, dopo aver lasciato un’impronta indelebile nel cinema e nella cultura americana. Nel cinema è lutto per la scomparsa di questa star che ha cambiato il modo di fare e intendere il cinema, grazie al suo fascino naturale e la sua presenza magnetica sullo schermo, capace di unire talento, carisma e profondità emotiva. Venezia 74. Robert Redford e Jane Fonda sul red carpet, il video di due leggende X Robert Redford è morto, il bello che ha ridefinito il cinema americano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Addio a Robert Redford, ultimo cowboy del cinema americano
