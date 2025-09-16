Dai Beati Paoli alla pupaccena i ragazzi del Capo vanno in scena con Radici
Otto spettacoli che fanno rivivere storie, personaggi e maschere della cultura siciliana, miscelando in modo creativo e unico tradizione e innovazione, prosa e danza. Da "I Beati Paoli" e "La vecchia dell'aceto" alla storia del frate siciliano che si ribellò all’Inquisizione, tutti ispirati ai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
beati - paoli
