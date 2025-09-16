Da Trump a Meryl Streep a Stephen King il mondo piange Robert Redford

Webmagazine24.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – È morto uno degli ultimi grandi di Hollywood. Robert Redford, icona del cinema, due volte premio Oscar, è morto nel sonno a 89 anni di età. In tanti ricordano sui social la sua carriera di attore e regista, il suo attivismo e l'impegno per il cinema indipendente. A cominciare dal presidente degli Stati . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - meryl

Da Meryl Streep a Stephen King, il mondo piange Robert Redford; È morto Robert Redford, il tributo di Hollywood (e non solo); Caso Epstein, Trump all’attacco: “Faccio causa al New York Times per 15 miliardi”.

trump meryl streep stephenMorto Robert Redford, Trump: «Un grande del cinema. Per un certo periodo è stato il più sexy» - Morto all'età di 89, l'attore e regista Robert Redford ha fatto la storia del cinema vincendo, nel corso della sua lunga carriera, due premi Oscar. Segnala msn.com

trump meryl streep stephenDa Meryl Streep a Stephen King, il mondo piange Robert Redford - Robert Redford, icona del cinema, due volte premio Oscar, è morto nel sonno a 89 anni di età. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Meryl Streep Stephen