Da Schio a Fossacesia in bici senza dormire con un accompagnatore speciale | la sfida di Gianluca e Alessandro

Un uomo che sfida se stesso e i propri limiti dopo un serio problema di salute, un giovane in sedia a rotelle che conquista ogni giorno la normalità, nonostante i limiti fisici. Saranno loro, Gianluca Santacatterina e Alessandro Busti, i protagonisti di #IopedaloconAle, una lunga pedalata di 600. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nell'aprile 2021, Gianluca Santacatterina di Schio (VI) scopre durante una visita medico-sportiva agonistica di aver bisogno di un pacemaker ritrovandosi nel reparto di terapia semi intensiva dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso (VI). Dopo due settim

Da Schio a Fossacesia in bici senza dormire, con un accompagnatore speciale: la sfida di Gianluca e Alessandro; Gianluca Santacatterina pedala con il Cuore per la sanità veneta; Gianluca macina chilometri e le pedalate sono solidali.

