Un uomo che sfida se stesso e i propri limiti dopo un serio problema di salute, un giovane in sedia a rotelle che conquista ogni giorno la normalità, nonostante i limiti fisici. Saranno loro, Gianluca Santacatterina e Alessandro Busti, i protagonisti di #IopedaloconAle, una lunga pedalata di 600. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Da Schio a Fossacesia in bici senza dormire, con un accompagnatore speciale: la sfida di Gianluca e Alessandro

schio fossacesia bici senzaIn bici no stop per 600 km: la nuova impresa di Gianluca Santacatterina in compagnia di Alessandro Busti - Il 19 e 20 settembre prende vita #IOPEDALOCONALE, una sfida che unisce sport, resilienza e testimonianza. ecovicentino.it scrive

