Da Sapienza al centro | migliaia in corteo per Gaza e sciopero di settembre
Dal cuore dell’Università Sapienza, un fiume di persone ha invaso le strade di Roma per chiedere la fine delle ostilità in Medio Oriente. Sventolando drappi verdi, bianchi e rossi, gli studenti e i lavoratori hanno trasformato la città in un coro che invoca giustizia per Gaza. Una protesta che vuole congelare il Paese “Blocchiamo tutto, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
L’equipaggio di terra si mobilita. Migliaia in corteo per tutta Italia; Global Sumud Flotilla, in migliaia al corteo. Tensioni con la polizia; Palestina, migliaia di studenti in corteo dalla Sapienza dopo attacco alla Global Sumud Flotilla.
Roma in piazza per Gaza: il corteo per la Palestina parte dalla Sapienza - “Nessuna celebrazione durante il genocidio”, è il grido degli studenti dell’università, dove stasera si celebrano i 90 anni ... Segnala fanpage.it
Gaza, corteo Pro Pal dalla Sapienza: "Blocchiamo tutto" - (LaPresse) In contemporanea, con l’invasione di Gaza City da parte dell’esercito israeliano le realtà a sostegno della Palestina sono ... stream24.ilsole24ore.com scrive