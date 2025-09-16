Da Ok il prezzo è giusto alla guerra su Baudo come Rai prova a rispondere all'avanzata Mediaset

La stagione televisiva è iniziata all'insegna di una guerra a distanza tra Rai e Mediaset che non era così accesa da anni. Dallo scontro dell'access alla narrazione su Baudo, passando per le voci di ritorno di uno storico programma: ecco come il servizio pubblico prova a contrastare Cologno Monzese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: prezzo - giusto

Un concorrente scompare durante il prezzo è giusto e i produttori parlano finalmente

Atalanta, 50 milioni per Retegui: l'Al Qadsiah tenta la Dea. E il prezzo può essere giusto

Recensione Nothing Phone (3): non un flagship ma al prezzo giusto potrebbe avere senso

Bimbo Mix Figline V.no. Company Money · Drift Skunk. Il prezzo giusto per una felpa? Dipende da diversi fattori, ma una cosa è certa: se vuoi qualità nei tessuti, nella resa, nel colore, nella morbidezza devi essere disponibile a pagare un po’ di più di quanto s - facebook.com Vai su Facebook

La Rai compra ‘Ok il prezzo è giusto!’ e arriva una candidatura per la conduzione | Io ci sono Se non fossi io Antonella Clerici potrebbe avere quel volto familiare… parla Iva Zanicchi; Ok il prezzo è giusto torna in tv; Ok il Prezzo è Giusto! torna in TV | la Rai vicina all’accordo con Fremantle è rottura con Mediaset.

Da Ok il prezzo è giusto alla guerra su Baudo, come Rai prova a rispondere all’avanzata Mediaset - La stagione televisiva è iniziata all'insegna di una guerra a distanza tra Rai e Mediaset che non era così accesa da anni ... fanpage.it scrive

La Rai compra ‘Ok, il prezzo è giusto!’ e arriva una candidatura per la conduzione: “Io ci sono. Se non fossi io, Antonella Clerici potrebbe avere quel volto familiare ... - La cantante, storica presentatrice del format: "Io ci sono". Come scrive ilfattoquotidiano.it