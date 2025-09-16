La rassegna ’Morgante’ (con ingresso libero) ‘aprirà’ il cortile di Palazzo Coccapani, "un luogo bello e da scoprire che, con la determinante collaborazione dell’Agenzia del Demanio, vogliamo valorizzare anche in previsione della prossima estate", sottolinea il sindaco Mezzetti. In parallelo, giovedì 18 settembre e giovedì 2 ottobre alle 17.45 e alle 18.15 si terranno visite agli spazi monumentali di Palazzo Coccapani, a cura dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo [email protected]. Dopo il primo incontro con Alberto Mattioli, quello appunto di giovedì, la rassegna proseguirà il 25 settembre alle 19 con Paolo Nori (foto), narratore e traduttore tra i più autorevoli della letteratura russa, che (affiancato dal sindaco Mezzetti) condurrà il pubblico entro ’Delitto e castigo’ di Dostoevskij. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Nori a Parrella . Chiude De Gregorio