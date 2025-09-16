Da Netanyahu a Redford | top news e focus de L’identità

Le principali notizie e gli approfondimenti della nostra giornata online L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Da Netanyahu a Redford: top news e focus de L’identità

In questa notizia si parla di: netanyahu - redford

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #16settembre #Gaza #GazaCity #Israele #Palestina #Netanyahu #MedioOriente #Hamas #Ostaggi #Ucraina #Putin #Kiev #NATO #Polonia #WillyMonteiro #Mattarella #RobertRedford #Trump #Rubio #PapaLeoneXIV #M - facebook.com Vai su Facebook

Katz: Gaza sta bruciando, non torniamo indietro. Hamas: Netanyahu ha piena responsabilità ostaggi; Netanyahu: «Prendiamo Gaza e avviamo nuovi negoziati»; Netanyahu non esclude l'uccisione di Khamenei.

Netanyahu ringrazia Trump dopo la minaccia a Hamas - "Grazie, presidente Trump, per il tuo incrollabile sostegno alla battaglia di Israele contro Hamas e per la liberazione di tutti i nostri ostaggi", ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanya ... ansa.it scrive

Netanyahu defends Israeli operations in Gaza City and 'legitimate' strike on Hamas in Qatar - Benjamin Netanyahu and US Secretary of State Marco Rubio hold a joint press conference at the Prime Minister's Office, in Jerusalem, Monday, Sept. Riporta msn.com