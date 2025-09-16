Da Gaza a Lampedusa fuga dalla guerra in moto d' acqua
Da Gaza a Lampedusa su una moto d'acqua. No, non è la trama di un film di Spielberg o con protagonista Indiana Jones, ma l'odissea vissuta da un giovane palestinese. Più di un anno di viaggio, migliaia di dollari spesi, difficoltà, contrattempi e un mare, quello Mediterraneo, da attraversare. Per fuggire dalla distruzione che sta insanguinando la Striscia di Gaza, Muhammad Dakha, uno dei protagonisti di questa storia, ha deciso di oltrepassare il valico di Rafah nell'aprile 2024, al confine con l’Egitto, pagando 5000 dollari. "Poi ho viaggiato dall’Egitto a Bengasi e da Bengasi a Tripoli è stato allora che ho iniziato a pensare a una nuova idea, quella della moto d'acqua", una moto d'acqua acquistata per 5000 dollari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
La fuga di Mohammed da Gaza a Lampedusa su una moto d’acqua: «Non vi lascerò soli» - Da un giorno all’altro, un padre palestinese ha deciso di attraversare trecento chilometri di mare su una moto d’acqua, insieme ai suoi ... Si legge su tp24.it
In fuga da Gaza: “1000 dollari per fare 15 km”. Il racconto di un giornalista palestinese rifugiato in Umbria - “Palazzi distrutti, famiglie sfollate e drammatici costi per sopravvivere”: Safwat Alkahlout, fuggito a marzo 2024 con la famiglia, denuncia la devastazione e l’assenza di una risposta internazionale, ... Lo riporta msn.com