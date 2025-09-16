Da Firenze a New York le buchette del vino conquistano Times Square

Firenze, 16 settembre 2025 – Da Firenze a Manhattan. Non tutti sanno che hanno aperto nel cuore di New York, a Times Square, le celebri buchette del vino, le celebri finestrelle rinascimentali fiorentine, da cui un tempo i nobili proprietari terrieri vendevano vino direttamente ai passanti. In una delle piazze più visitate del mondo è aperto infatti da giugno 2025 un chiosco ispirato queste finestrelle, che non a caso si chiama proprio “Buchette del Vino”. Che si tratti di marketing turistico o di vero e proprio omaggio alla Toscana, il risultato è chiaro: le buchette del vino fiorentine stanno diventando, sempre di più, un simbolo riconoscibile nel mondo, capace di raccontare – anche a migliaia di chilometri di distanza – il legame tra territorio, cultura e convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Firenze a New York, le buchette del vino conquistano Times Square

