da firenze a new york le buchette del vino conquistano times square

Firenze, 16 settembre 2025 – Da Firenze a Manhattan. Non tutti sanno che hanno aperto nel cuore di New York, a Times Square, le celebri buchette del vino, le celebri finestrelle rinascimentali fiorentine, da cui un tempo i nobili proprietari terrieri vendevano vino direttamente ai passanti.  In una delle piazze più visitate del mondo è aperto infatti da giugno 2025 un chiosco ispirato queste finestrelle, che non a caso si chiama proprio “Buchette del Vino”. Che si tratti di marketing turistico o di vero e proprio omaggio alla Toscana, il risultato è chiaro: le buchette del vino fiorentine stanno diventando, sempre di più, un simbolo riconoscibile nel mondo, capace di raccontare – anche a migliaia di chilometri di distanza – il legame tra territorio, cultura e convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

