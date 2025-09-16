Da Disney allo Studio Ghibli realizzata la classifica dei migliori film animati degli ultimi cent' anni

Il cinema d'animazione è linguaggio universale, macchina delle meraviglie, specchio delle epoche che ha attraversato: la nota rivista di The Indipendent elenca quali sono i film migliori nell'arco dei cento anni. Dalla neve fiabesca di Biancaneve al multiverso caleidoscopico di Spider-Man: Across the Spider-Verse, un secolo di animazione ha riscritto i confini del cinema. Secondo The Indipendent ogni decennio custodisce un titolo-simbolo, capace di incidere nell'immaginario collettivo oltre ogni barriera culturale. Dalle origini Disney alla maturità narrativa Per più di un secolo il cinema d'animazione ha costruito un universo di meraviglie in movimento, attraversando epoche, stili e culture. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

