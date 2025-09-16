Da Colzate al Paris Saint-Germain | Albert Poli un calciatore bergamasco all’ombra della Tour Eiffel

Alberto Poli. Un nome più che comune, che suona come tanti. Se la mettiamo sul tema calcio, agli atalantini potrebbe dire poco o nulla. Che dire: in effetti è così, come dar loro torto. Eppure, basterebbe cambiare la pronuncia: Albert Poli. "Polì", alla francese. Ecco, andate oltralpe, da un qualsiasi appassionato che negli anni '70 seguiva la Division 1. Lì sì, i suoi occhi si accenderanno, perché ripenserà a quello splendido trequartista che accendeva le partite, che ha raccolto oltre 400 presenze da pro, che poteva anche arrivare in nazionale, tanto era il talento che aveva. Ma cosa diavolo c'entra questo Albert Poli con il Psg? Beh, semplice: ci ha giocato.

