La storia che ci raccontiamo è una mezza verità: il punto debole è sempre il fornitore. Poi arriva un incidente come quello di Jaguar Land Rover e scopriamo l’altra metà: quando cade il centro, a collassare per primi sono i raggi. A inizio settembre, un attacco cyber ha spinto JLR a spegnere volontariamente reti e sistemi, fermando linee in UK e in giro per il mondo; non solo produzione, ma anche vendite e post-vendita hanno dovuto arrangiarsi con ripieghi manuali. La diagnosi si è allungata oltre le prime 48 ore, con ammissione di una possibile esposizione di dati e un conto quotidiano non banale (milioni di euro); nel frattempo lo stop iniziava a colpire chi stava a valle. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cybersecurity, il caso Jaguar Land Rover: quando l’hub si spegne crolla tutta la filiera

