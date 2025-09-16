Cultura nuova mostra de La Galleria Bper ‘Il tempo della scrittura’
(Adnkronos) – La Galleria Bper presenta negli spazi della propria pinacoteca a Modena un nuovo progetto espositivo dal titolo 'Il tempo della scrittura. Immagini della conoscenza dal Rinascimento a oggi', a cura di Stefania De Vincentis, da un’idea di Francesca Cappelletti, con il Patrocinio del Comune di Modena. La mostra, visitabile da venerdì 19 settembre . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: cultura - nuova
Giugliano, “Lo Cunto de le Tigri”: nuova stagione tra calcio, territorio e cultura
‘Lo Cunto de le Tigri’: una nuova stagione tra calcio, territorio e cultura
Sicurezza sul lavoro: ing. Penati, ‘Bene nuova norma che porta cultura sicurezza a scuola’
Pomigliano d’Arco: il Cinema Gloria riapre le porte alla cultura. Da “La casa di Ninetta” a “Fortapàsc”, la nuova programmazione della sala che dà spazio agli artisti locali grazie ad un gruppo di giovani imprenditori e ai fratelli Cannavale. Borrelli: “Senza cultur - facebook.com Vai su Facebook
Cultura, nuova mostra de La Galleria Bper 'Il tempo della scrittura'; I Carri allegorici tra tradizione, cultura e arte: nuova mostra al Private Banking della Cassa; La cultura napoletana a New York con la mostra “Premio Caputo”.
Cultura, nuova mostra de La Galleria Bper 'Il tempo della scrittura' - La Galleria Bper presenta negli spazi della propria pinacoteca a Modena un nuovo progetto espositivo dal titolo 'Il tempo della scrittura. Come scrive msn.com
Tamara de Lempicka. Una nuova mostra a Torino - Circa 100 opere della pittrice polacca, in un percorso tematico che permetterà al pubblico di conoscere nuovi aspetti della sua arte Questa nuova mostra dedicata a Tamara de Lempicka, allestita a ... Riporta panorama.it