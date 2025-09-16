Cucina L’arte di Clara Micheli a ’Pizza Girls’

Un viaggio originale tra cultura e gastronomia attraverso figure di donne straordinarie che hanno lasciato un segno nella storia. Da venerdì prossimo su RaiPlay torna la nuova stagione di ’ PizzaGirls ’, il format che parla dell’ arte bianca al femminile e che racconta il mondo della pizza tra storie e passioni. Otto puntate condotte da Angela Tuccia e Barbara Politi e 16 pizzaiole protagoniste, artiste della farina e del lievito, che attraverso le proprie creazioni raccontano storie di sacrifici, sogni e legami con la loro terra. Tra loro otto maestre pizzaiole si sfidano anche per portare in tavola pizze ispirate a grandi icone italiane: da Laura Pausini a Raffaella Carrà, da Anna Magnani a Artemisia Gentileschi, fino a Grazia Deledda, Lina Wertmüller, Miuccia Prada e Mariangela Melato. 🔗 Leggi su Lanazione.it