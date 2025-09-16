Crozza torna nei panni di Salvini e spiega l’ideologia da toilette | La destra rade la sinistra sfregia
In attesa della nella nuova stagione di Fratelli di Crozza dal 3 ottobre in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza torna vestire i panni di Matteo Salvini mentre trasforma il concetto di “destra e sinistra” in una surreale battaglia da toilette, dove anche la rasatura diventa questione ideologica: “Quando mi rado con la destra: pelle liscia. Quando mi rado con la sinistra? Mi sfregio!”. Live streaming ed episodi completi torneranno su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
