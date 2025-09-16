Crozza diventa Giansalma Sminuzzi e conquista il web con la parodia di Nuzzi nello spot per Fratelli di Crozza
Maurizio Crozza torna in prima serata con ‘Fratelli di Crozza’ il 3 ottobre. Maurizio Crozza torna in prima serata e lo fa — come da consolidata tradizione — mettendo immediatamente in campo una maschera pensata per urtare, far ridere e far riflettere. A pochi giorni dal debutto di Fratelli di Crozza (venerdì 3 ottobre su NOVE, con episodi in streaming su discovery+), il comico genovese ha postato sui social un’anticipazione che in poche ore è diventata virale: per la prima volta Crozza si mette nei panni di Gianluigi Nuzzi, trasformandolo in una versione satirica chiamata «Giansalma Sminuzzi» e inventando il format immaginario Grado Zero — parodia di quei programmi d’approfondimento che oscillano fra cronaca nera, sensazionalismo e ricerca dello share. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
