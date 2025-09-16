Crosetto | non si può deportare un popolo
18.39 "Non penso che l'attacco a Gaza sia il bene di Israele. Non penso che la lotta ad Hamas, che è sacrosanta, debba essere fatta in questo modo, non penso che si possa pensare di deportare il popolo palestinese, non è una cosa che mette in sicurezza Israele, ma neanche nessun altro Paese del Medioriente". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Penso che vada trovata una possibilità di convivenza tra palestinesi e Israele e che questo sia possibile. Il modo che ha scelto Netanyahu, non Israele, sono due cose diverse per me, non è giusto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
