Crosetto lancia l’allarme difesa | Italia impreparata

Il Ministro della Difesa Crosetto lancia un allarme grave sulla sicurezza nazionale, denunciando vent’anni di mancati investimenti. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lanciato un monito preoccupante durante un incontro pubblico a Roma, sottolineando la vulnerabilità dell’Italia di fronte a possibili minacce militari internazionali. Un vero alert di non poco conto, vista l’importanza della difesa del Paese e viste dinamiche geopolitiche globali attuali. L’Italia, la difesa, le questioni attuali Cityrumors.it foto Ansa “Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un’altra nazione,” ha dichiarato, aggiungendo che questa condizione di impreparazione è il risultato di vent’anni di mancati investimenti nel settore della difesa. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
