Crosetto | Italia non pronta a difendersi da sola servono sei anni per colmare il gap

Il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia un allarme sulla capacità del Paese di fronteggiare eventuali minacce esterne. «Avere una Difesa in grado di assolvere il proprio compito non è una scelta di natura politica, è uno dei prerequisiti di sopravvivenza di una nazione», ha scritto su X, sottolineando la necessità di potenziare le forze armate. Crosetto ha ribadito che «non siamo in guerra, non la vogliamo e vorremmo che finissero quelle in corso. Non lavoriamo per prepararci a una possibile guerra, ma semmai per evitarla in ogni modo possibile». E ha ricordato che l’Italia ha sempre cercato di portare «parole di pace, razionalità e buon senso» nei consessi internazionali, nel solco della tradizione atlantica ed europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crosetto: “Italia non pronta a difendersi da sola, servono sei anni per colmare il gap”

In questa notizia si parla di: crosetto - italia

Nato, Crosetto “Giornata storica, da Italia ruolo attivo e responsabile”

Usa-Italia, l’annuncio del ministro Crosetto: “Succederà in Sicilia”

Spese Nato, le scorciatoie dell’Italia: «Basta il 3,5% del Pil, così tuteleremo il welfare». Crosetto: «Ma l’Italia è già sotto attacco»

Crosetto dice che l’Italia potrà difendersi da sola nel 2031 e cita il sistema missilistico israeliano come esempio - X Vai su X

PRIME PAGINE | Crosetto: "L'Italia è impreparata ad un attacco russo". Tank, droni e aviazione: Israele irrompe a Gaza city. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Guerra in Ucraina, Crosetto: L'Italia non è pronta a difendersi da un attacco; Crosetto: L'Italia non è pronta a un attacco, né di Putin né di altri; Crosetto: Non siamo pronti a un attacco russo né di altri.

Guerra in Ucraina, Crosetto: "L'Italia non è pronta a difendersi da un attacco" - "Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un'altra nazione, lo dico da più tempo. Come scrive tg24.sky.it

Crosetto mette in guardia: “l’Italia non è pronta a difendersi da un attacco della Russia. Per 20 anni…” - Lo ha detto chiaro e tondo Guido Crosetto, ministro della Difesa, a margine della conferenza stampa di pre ... Si legge su strettoweb.com