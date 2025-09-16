Crosetto | ‘Impreparati ad un attacco russo e di altri Paesi’

Tv2000.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’atteggiamento da assumere di fronte a queste gravi crisi internazionali è tema di scontro politico non solo tra maggioranza e opposizione ma anche all’interno delle rispettive coalizioni. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

crosetto 8216impreparati ad un attacco russo e di altri paesi8217

© Tv2000.it - Crosetto: ‘Impreparati ad un attacco russo e di altri Paesi’

In questa notizia si parla di: crosetto - impreparati

L’Italia è pronta per la guerra? Risponde Crosetto: “Impreparati ad attacco russo e di altri paesi” 

crosetto 8216impreparati attacco russoCrosetto: “Non siamo preparati a un attacco russo”. Giallo sull’adesione dell’Italia a 'Sentinella Est’ - Dobbiamo mettere questo Paese nella condizione di difenderci se qualche pazzo decidesse di colpirci”. Lo riporta quotidiano.net

crosetto 8216impreparati attacco russoCrosetto: 'Impreparati ad un attacco russo e di altri Paesi' - 'Il ministro della Difesa avverte: 'Dobbiamo mettere l'Italia nella condizione di difendersi. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Crosetto 8216impreparati Attacco Russo