Crosetto | guerra? Per quanto riguarda Italia e Nato non è vicina

Milano, 16 set. (askanews) – “Non c’è richiesta di cose specifiche, c’è richiesta di assetti sul fronte Est”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine del forum Defence Procurement a Roma, rispondendo in merito alle domande su Nato ed eventuale fornitura di altri Eurofighter italiani. “Siamo già tra i maggiori contributori della NATO. Daremo la disponibilità per lasciare più tempo il Samp-T, che abbiamo dislocato sul fronte est, o di lasciare più tempo gli aerei CAEW (Conformal Airborne Early Warning) che fanno controllo radar nella zona. Mi pare sia una disponibilità già elevata rispetto a quello che già abbiamo dato, che stiamo dando sul fronte Est: la guerra per quanto riguarda l’Italia e la NATO non è vicina, non è neanche tra le possibilità che ci siamo posti; per quanto riguarda la Russia, invece è una cosa reale perché la sta facendo (Mosca, ndr), in Ucraina, non sicuramente altre nazioni” ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
