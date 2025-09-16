Crosetto | Avere una Difesa che sia tale non è politica ma uno dei prerequisiti di sopravvivenza di una nazione

«Avere una Difesa in grado di assolvere il proprio compito non è una scelta di natura politica, è uno dei prerequisiti di sopravvivenza di una nazione». Lo sottolinea, su X, il ministro della Difesa Guido Crosetto. « Non siamo in guerra, non la vogliamo e vorremmo che finissero quelle in corso – continua – Non lavoriamo per prepararci ad una possibile guerra ma semmai per evitarla in ogni modo possibile. Non abbiamo altro obiettivo che scongiurare che si creino le condizioni per un ulteriore peggioramento del clima internazionale. «Sempre sul far cessare gli attacchi, in Ucraina come a Gaza». «Le nostre parole, i nostri atti, le nostre posizioni, le nostre decisioni, sono sempre e soltanto state guidate dalla volontà di far cessare attacchi, ostilità, violenza, morti, in Ucraina come a Gaza, in Africa come in Asia. 🔗 Leggi su Open.online

