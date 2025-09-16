Croce Gialla Ancona al via i corsi per diventare volontario

ANCONA – “Vuoi fare la differenza? Diventa volontario!”. Questo il claim scelto dalla Croce Gialla di Ancona, che ha ufficialmente dato il via al corso riservato ai nuovi volontari. Il primo appuntamento ha avuto luogo nella serata del 15 settembre, presso la sede di via Ragusa 18, mentre il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it