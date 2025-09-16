Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti ha lanciato un duro attacco al ministro degli Esteri Antonio Tajani e al governo Meloni, accusandoli di voltare le spalle ai cittadini italiani impegnati nella Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. In una nota diffusa questa mattina, Croatti ha definito "grave e inaccettabile" la dichiarazione con cui Tajani aveva affermato che gli attivisti italiani "si muovono a loro rischio e pericolo", escludendo così una mobilitazione del governo per garantirne la sicurezza. "Su molte delle navi salpate sventola il tricolore, compresa la mia", ha ricordato Croatti, rivendicando il valore simbolico della partecipazione italiana alla spedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Croatti attacca Tajani: "Il governo abbandona i nostri connazionali"