Croatti attacca Tajani | Il governo abbandona i nostri connazionali
Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti ha lanciato un duro attacco al ministro degli Esteri Antonio Tajani e al governo Meloni, accusandoli di voltare le spalle ai cittadini italiani impegnati nella Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. In una nota diffusa questa mattina, Croatti ha definito "grave e inaccettabile" la dichiarazione con cui Tajani aveva affermato che gli attivisti italiani "si muovono a loro rischio e pericolo", escludendo così una mobilitazione del governo per garantirne la sicurezza. "Su molte delle navi salpate sventola il tricolore, compresa la mia", ha ricordato Croatti, rivendicando il valore simbolico della partecipazione italiana alla spedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Siamo al fianco della Global Sumud Flotilla in partenza per Gaza in queste ore da Siracusa. Per questo ringrazio tutti gli attivisti provenienti da 44 Paesi che saranno a bordo della flotta - fra cui Marco Croatti e Arnaldo Lomuti, colleghi parlamentari del Movime - facebook.com Vai su Facebook
Israele attacca le forze di pace in Libano Crosetto infuriato: non parlino di errore A quando le doverose sanzioni contro questo stato canaglia? Umberto De Giovannangeli, l’Unità - X Vai su X
