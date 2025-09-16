Critiche alla Regione Toscana | Centro Regone | soldi sprecati Stabile in stato di abbandono

"Spendere soldi, senza avere un ritorno per il territorio, sembra essere un vizio della sinistra che da sempre governa la Regione Toscana ". E’ quanto dichiara Simonetta Baccetti, candidata di Fratelli d’Italia al consiglio regionale della Toscana. "Anni indietro – dice Baccetti –, la sinistra spendeva i soldi dei contribuenti attraverso i fondi della Regione Toscana e della Comunità Europea, per progetti legati al territorio di Roccastrada, ma nessuno degli esponenti del Pd, similmente come accaduto per l’invaso del Farma Merse, parla delle somme di denaro spese dalla Regione Toscana per progetti, magari ultimati, ma non utilizzati nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Critiche alla Regione Toscana: "Centro Regone: soldi sprecati. Stabile in stato di abbandono"

