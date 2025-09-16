Crisi Yoox confermati i licenziamenti | scatta lo sciopero in centro a Milano

Due incontri. Uno in fila all’altro. Sempre con lo stesso risultato. Due incontri negli ultimi cinque giorni tra i sindacati e Yoox non sono bastati a sbloccare la vertenza aperta dopo l’avvio della procedura di licenziamento collettivo che poterebbe al licenziamento 211 lavoratori, di cui 46 sul. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Yoox conferma i licenziamenti, prosegue lo sciopero dei sindacati - Che siano grandi firme o abbigliamento low cost, il settore delle vendite on line sembra perdere colpi o almeno questa è la drammatica percezione dei lavoratori delle sedi italiane di Yoox e di una ... Si legge su tg.la7.it

Yoox avanti con i licenziamenti, i lavoratori bloccano Milano - Il secondo incontro tra sindacati e Yoox non ha risolto la crisi aperta dall’annuncio dei licenziamenti di 211 persone da parte dell’azienda di e- Lo riporta quifinanza.it