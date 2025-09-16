Crippa maratona amara a Tokyo L' analisi del coach
Yeman si ferma ancora: quinto ritiro in due anni. Dal record italiano di Siviglia alle delusioni più recenti, il fondista azzurro guardano avanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Yeman Crippa, il “sacrificio del maratona”: la spallata finale, l’Italia vola verso l’apoteosi agli Europei a squadre
Yeman Crippa vince il Giro di Castelbuono! Un italiano trionfa dopo 36 anni, ora la maratona mondiale
Yeman Crippa vince il Giro delle Mura e si lancia verso la maratona dei Mondiali
Crippa, maratona amara a Tokyo. L'analisi del coach; Maratona mondiale: Aouani bronzo, Crippa out; Mondiali atletica 2025, il programma della terza giornata: gli orari e gli italiani in gara.
Maratona mondiale: Aouani bronzo, Crippa out - La maratona dei Campionati Mondiali di Tokyo vede Iliass Aouani cogliere uno storico bronzo; sesto posto per Yohannis Chiappinelli, mentre la gara di Yeman Crippa si chiude al 32esimo chilometro. Da fidal.it