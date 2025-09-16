Cresce l’export ma è solo un’illusione ottica

Il dato è positivo, ma non bisogna illudersi. E soprattutto è necessario valutare il contesto: l’export italiano è cresciuto a luglio, ma il merito è principalmente del tentativo di aumentare le vendite verso gli Stati Uniti prima dell’entrata in vigore dei dazi di agosto. Insomma, un rimbalzo negativo nei mesi successivi è dietro l’angolo e, per ora, è decisamente presto per festeggiare. Crescono export e import, ma è l’effetto dei dazi. L’Istat stima una crescita congiunturale dell’1,2 delle esportazioni e dello 0,7% delle importazioni. A crescere è soprattutto l’export extra-Ue, grazie al balzo annuo delle vendite verso gli Stati Uniti (+24,1%), legato ai dazi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

