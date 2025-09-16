Crac Pordenone Calcio torna all' asta la casa di Mauro Lovisa

Tornano all'asta i beni dell'ex presidente del Pordenone Calcio, Mauro Lovisa. Dopo la prima seduta, andata deserta, si procederà a un ribasso del 20% sulla precedente base d'asta. In vendita ci sono l'abitazione dell'imprenditore e la sua azienda agricola. Per quanto riguarda la casa di Rauscedo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

