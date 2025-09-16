Crac Pordenone Calcio torna all' asta la casa di Mauro Lovisa
Tornano all'asta i beni dell'ex presidente del Pordenone Calcio, Mauro Lovisa. Dopo la prima seduta, andata deserta, si procederà a un ribasso del 20% sulla precedente base d'asta. In vendita ci sono l'abitazione dell'imprenditore e la sua azienda agricola. Per quanto riguarda la casa di Rauscedo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: crac - pordenone
Rivoluzione da Cracco Portofino! Il giovane chef Mattia Pecis va oltre gli slogan del lusso nel gourmet di Carlo Cracco, facendo vera sostenibilità a contatto con contadini pescatori. Seguiteci alla scoperta della sua cucina. - facebook.com Vai su Facebook
Crac Pordenone Calcio, torna all'asta la casa di Mauro Lovisa; Il “suo” Pordenone calcio era fallito: nuova asta con ribasso del 20 per cento per i beni di Lovisa; CRAC PORDENONE CALCIO, CHIUSE LE INDAGINI: PER MAURO LOVISA IPOTESI DI BANCAROTTA FR….
Pordenone Calcio, svelate le maglie 2025/26: debutto il 7 settembre contro la Forum Julii - PORDENONE – Questa sera, sabato 30 agosto 2025, alle ore 18, presso il punto vendita Sportler di Viale Aquileia, si è svolta la presentazione ufficiale delle ... Da nordest24.it