Cotral assume si cercano otto macchinisti per Metromare e ferrovia Roma Nord

Romatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi macchinisti per guidare i treni della Metromare e della ferrovia Roma Nord. Cotral ha aperto le selezioni per assumere otto nuovi lavoratori da inserire nel proprio organico.Cotral assume otto macchinistiLa selezione riguarda macchinisti per i quali è prevista l’assunzione con un contratto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: cotral - assume

