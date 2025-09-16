Costacurta avverte | Kelly e Kalulu dovranno dare una grossa mano a Bremer Lui è il pericolo numero uno L’analisi

Costacurta avverte: «Kelly e Kalulu dovranno dare una grossa mano a Bremer». La sua analisi negli studi di Sky Sport prima di Juve Borussia. Questa sera la Juventus affronta il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium e, pochi minuti prima del fischio d’inizio, Billy Costacurta è intervenuto a Sky Sport per commentare il confronto difensivo tra bianconeri e tedeschi. L’ex difensore ha subito evidenziato come la sfida presenti grandi difficoltà per il reparto arretrato della Vecchia Signora, chiamato a contenere attaccanti rapidi e fisicamente potenti come quelli del club tedesco. COSTACURTA – « Guirassy? Bello affrontare avversari così, questa sera la difesa della Juve dovrà sudare molto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

