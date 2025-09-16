Costacurta avverte | Kelly e Kalulu dovranno dare una grossa mano a Bremer Lui è il pericolo numero uno L’analisi

Juventusnews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costacurta avverte: «Kelly e Kalulu dovranno dare una grossa mano a Bremer». La sua analisi negli studi di Sky Sport prima di Juve Borussia. Questa sera la Juventus affronta il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium e, pochi minuti prima del fischio d’inizio,  Billy Costacurta  è intervenuto a Sky Sport per commentare il confronto difensivo tra bianconeri e tedeschi. L’ex difensore ha subito evidenziato come la sfida presenti grandi difficoltà per il reparto arretrato della Vecchia Signora, chiamato a contenere attaccanti rapidi e fisicamente potenti come quelli del club tedesco. COSTACURTA – « Guirassy? Bello affrontare avversari così, questa sera la difesa della Juve dovrà sudare molto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

costacurta avverte kelly e kalulu dovranno dare una grossa mano a bremer lui 232 il pericolo numero uno l8217analisi

© Juventusnews24.com - Costacurta avverte: «Kelly e Kalulu dovranno dare una grossa mano a Bremer. Lui è il pericolo numero uno». L’analisi

In questa notizia si parla di: costacurta - avverte

Scudetto Inter, Costacurta avverte: «Il Milan può inserirsi nella corsa con Napoli e Inter»

costacurta avverte kelly kaluluCostacurta avverte: «Kelly e Kalulu dovranno dare una grossa mano a Bremer. Lui è il pericolo numero uno». L’analisi - La sua analisi negli studi di Sky Sport prima di Juve Borussia Questa sera la Juventus affronta il Borussia Dortmund all’Al ... Scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Costacurta Avverte Kelly Kalulu