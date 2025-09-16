Costacurta avverte | Kelly e Kalulu dovranno dare una grossa mano a Bremer Lui è il pericolo numero uno L’analisi
Costacurta avverte: «Kelly e Kalulu dovranno dare una grossa mano a Bremer». La sua analisi negli studi di Sky Sport prima di Juve Borussia. Questa sera la Juventus affronta il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium e, pochi minuti prima del fischio d’inizio, Billy Costacurta è intervenuto a Sky Sport per commentare il confronto difensivo tra bianconeri e tedeschi. L’ex difensore ha subito evidenziato come la sfida presenti grandi difficoltà per il reparto arretrato della Vecchia Signora, chiamato a contenere attaccanti rapidi e fisicamente potenti come quelli del club tedesco. COSTACURTA – « Guirassy? Bello affrontare avversari così, questa sera la difesa della Juve dovrà sudare molto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: costacurta - avverte
Scudetto Inter, Costacurta avverte: «Il Milan può inserirsi nella corsa con Napoli e Inter»
Achille Costacurta, ancora polemiche per l'ultimo folle video: "Tra dieci anni te..Altro... - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Costacurta sullo scudetto? Come andrà la corsa tra Inter e Milan - X Vai su X
Costacurta avverte: «Kelly e Kalulu dovranno dare una grossa mano a Bremer. Lui è il pericolo numero uno». L’analisi - La sua analisi negli studi di Sky Sport prima di Juve Borussia Questa sera la Juventus affronta il Borussia Dortmund all’Al ... Scrive juventusnews24.com