Costa da Meloni così l’Ue prova a ripartire su Nato guerre e green deal
Arrivare al Consiglio europeo informale e al vertice della Comunità politica europea, in programma a Copenaghen i prossimi 1 e 2 ottobre, non solo con un paniere di iniziative risolutive alla voce Ucraina e Medio Oriente. Ma con una spiccata attenzione anche ai temi più interni, come la competitività europea, la crisi dell’automotive, la gestione del dossier cybersicurezza, nella consapevolezza che l’Italia può giocare la carta Piano Mattei. Giorgia Meloni e Antonio Costa ieri a Palazzo Chigi hanno fatto il punto sui principali dossier dell’attualità internazionale, provando ad alzare lo sguardo sia verso i prossimi appuntamenti europei, sia verso decisioni strutturali che riguardano il futuro dell’Ue. 🔗 Leggi su Formiche.net
Nell'incontro tra la premier Meloni e il presidente del Consiglio europeo Costa ribadito il pieno sotegno all'Ucraina: "Avanti insieme su Kiev e difesa UE"
