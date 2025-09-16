Così la moglie Sibylle raccontò il primo incontro con Robert Redford Non conoscevo i suoi film ne noleggiai otto
Roma, 16 settembre 2025 – Ha conosciuto Robert Redford quando lui era già un’icona. Nel 1996 Sibylle Szaggars ha 39 anni ed è una pittrice e ambientalista pressoché sconosciuta negli Stati Uniti. La differenza di età (20 anni) e di status non impedisce ai due di innamorarsi. Szaggars diventerà la moglie di Redford molti anni dopo, nel 2009. Starà accanto all’attore, morto oggi a 89 anni, fino alla fine. (FILES) US actor Robert Redford (R) and his wife Sibylle Szaggars pose on the red carpet prior the screening of "The Company You Keep" during the 69th Venice Film Festival on September 6, 2012 at Venice Lido. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: moglie - sibylle
Robert Redford, che con la moglie Sibylle Szaggars aveva scelto di vivere lontano da Hollywood
Robert Redford, chi è la moglie Sibylle Szaggars
Robert Redford ha perso due figli ed è stato sposato due volte: la moglie Sibylle Szaggars con lui fino alla fine