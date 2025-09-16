Cosa succede al Bonus mobili dal 2026 | le novità e il rischio cancellazione
Dall'anno prossimo scadrà il Bonus mobili, che permette di avere uno sconto del 50% per gli arredi che si acquistano nell'ambito di lavori di ristrutturazioni. Il governo Meloni deve ancora decidere se rinnovarlo, e viste le difficoltà a far quadrare i conti è possibile che scelga di lasciarlo decadere definitivamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cosa - succede
Innocence anticipazioni, Ela e Ilker si sposano? Cosa succede
Omicidio Villa Pamphili, venerdì prossimo Kaufman sarà a Roma. Cosa succede adesso
Fedez, patrimonio e nuova libertà dopo il divorzio: ecco cosa succede oggi
Cosa succede nella nostra testa quando scoppia un'emergenza? In caso di incendio, sisma o altre tipologie di emergenza, si attivano delle reazioni psicologiche che spesso ci limitano o ci impediscono di reagire in maniera ottimale. Fornire alla propria forza l - facebook.com Vai su Facebook
Cosa succede alle cellule staminali durante la permanenza nello spazio? Perché sono importanti le ricerche sulla salute degli astronauti? ? Scopri di più su Globalscience https://tinyurl.com/2z5mndtt - X Vai su X
Cosa succede al Bonus mobili dal 2026: le novità e il rischio cancellazione; Bonus mobili 2025: ultimi mesi per la detrazione del 50% per arredi ed elettrodomestici; Bonus mobili ed elettrodomestici 2025, come ottenere gli incentivi.
Cosa succede al Bonus mobili dal 2026: le novità e il rischio cancellazione - Dall'anno prossimo scadrà il Bonus mobili, che permette di avere uno sconto del 50% per gli arredi che si acquistano nell'ambito di lavori di ristrutturazioni ... Secondo fanpage.it
Bonus mobili 2025, ultimi mesi per la detrazione del 50% su arredi ed elettrodomestici - 000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, solo se collegati a ristrutturazione edilizia; scadenza al 31 ... Da ireporters.it