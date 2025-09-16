Cosa succede al Bonus mobili dal 2026 | le novità e il rischio cancellazione

Fanpage.it | 16 set 2025

Dall'anno prossimo scadrà il Bonus mobili, che permette di avere uno sconto del 50% per gli arredi che si acquistano nell'ambito di lavori di ristrutturazioni. Il governo Meloni deve ancora decidere se rinnovarlo, e viste le difficoltà a far quadrare i conti è possibile che scelga di lasciarlo decadere definitivamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

