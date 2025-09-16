Cosa può cambiare dopo il suicidio del 15enne Paolo Mendico | le proposte dell’associazione DiTe
Paolo Mendico, 15 anni, vittima di bullismo, si è tolto la vita nella sua cameretta. Le lacune normative e le proposte dell’associazione Di.Te. Non è solo una tragedia familiare, ma anche “ lo specchio di un vuoto che non possiamo più permetterci di ignorare”. Quella che stiamo per raccontarvi è la storia di Paolo Mendico, che ha deciso di togliersi la vita a quindici anni quando stava per cominciare il nuovo anno scolastico in tutta Italia. – notizie.co Paolo viveva con i genitori a Santi Cosma e Damiano, nel sud del Pontino, ha usato la corda di uno strummolo per suicidarsi, i genitori lo hanno trovato morto nella sua cameretta. 🔗 Leggi su Notizie.com
