Cosa fanno oggi i Jalisse? Respinti da 28 volte da Sanremo

Metropolitanmagazine.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jalisse sono un duo musicale italiano composto dai coniugi  Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Il noto due nel 1997 ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Big con il famoso brano intitolato  Fiumi di parole  e s sono classificati al quarto posto  all’Eurovision Song Contest a Dublino. Dopo quella vittoria, però, i Jalisse non sono più riusciti a superare le selezioni iniziali del  Festival di Sanremo. Da quel momento inizieranno, per loro, una serie di concerti e tournée all’estero. Durante la settimana sanremese del 1997 esce il loro disco di esordio del duo chiamato  “Il cerchio magico del mondo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

cosa fanno oggi i jalisse respinti da 28 volte da sanremo

© Metropolitanmagazine.it - Cosa fanno oggi i Jalisse? Respinti da 28 volte da Sanremo

In questa notizia si parla di: cosa - fanno

Ragni marini, scoperte tre specie che fanno crescere batteri sui propri corpi che metabolizzano il metano, una cosa mai vista prima

Israele contro l'Iran: "Lanciati due missili". Teheran nega. Furia Trump: "Non sanno cosa c.... fanno" | La diretta

Ira di Trump contro Iran e Israele: "Tregua? Non sanno cosa c.... fanno". Poi esulta: "Idf ritira i caccia" | La diretta

Vi racconto in anteprima le canzoni di Sanremo: il pagellino; Cosa fanno oggi i Jalisse?; Ricordate i Jalisse? Oggi suonano tutta un’altra musica.

Pippo Baudo, i Jalisse in lacrime: «Ha creduto in noi, con lui siamo riusciti a salire sul palco di Sanremo» - I Jalisse – nome d'arte di Fabio Ricci e Alessandra Drusian – arrivano mano nella mano al Teatro delle Vittorie, a Roma, per rendere omaggio a Pippo Baudo. Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fanno Oggi Jalisse