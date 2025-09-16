Cosa fanno oggi i Jalisse? Respinti da 28 volte da Sanremo

Jalisse sono un duo musicale italiano composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Il noto due nel 1997 ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Big con il famoso brano intitolato Fiumi di parole e s sono classificati al quarto posto all’Eurovision Song Contest a Dublino. Dopo quella vittoria, però, i Jalisse non sono più riusciti a superare le selezioni iniziali del Festival di Sanremo. Da quel momento inizieranno, per loro, una serie di concerti e tournée all’estero. Durante la settimana sanremese del 1997 esce il loro disco di esordio del duo chiamato “Il cerchio magico del mondo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

