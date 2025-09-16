Cosa è e come funziona l’Operazione sentinella della Nato

L’ Operazione Sentinella, conosciuta anche come “Eastern Sentry”, è una nuova attività militare lanciata dalla NATO. Questa è stata annunciata durante una conferenza a Bruxelles il 12 settembre 2025 dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, e dal Comandante Supremo Alleato in Europa (SACEUR), Generale Alexus G. Grynkewich. Mira a rafforzare le difese lungo tutto il fianco orientale dell’Alleanza, è infatti stata lanciata in risposta alle ripetute violazioni dello spazio aereo di paesi Nato, tra cui Polonia, Romania, Estonia, Lettonia e Lituania, da parte di droni russi. Si tratta di una missione che combina capacità tradizionali e nuove tecnologie, pensata per contrastare le crescenti minacce aeree e garantire maggiore sicurezza agli Stati membri. 🔗 Leggi su Open.online