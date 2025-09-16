Cosa dobbiamo dirvi della sua morte Robert Redford diffuso il comunicato ufficiale

Robert Redford è stato una delle figure più iconiche del cinema americano, capace di coniugare il fascino da divo con un talento poliedrico che lo ha reso attore, regista e produttore. La sua carriera decollò negli anni Sessanta e Settanta, quando prese parte a pellicole che avrebbero segnato la storia di Hollywood. Da “Corvo rosso non avrai il mio scalpo!” a “La stangata” fino a “Tutti gli uomini del presidente”, Redford divenne il volto di un cinema che sapeva raccontare l’America nelle sue luci e nelle sue ombre. Con il suo stile sobrio e al tempo stesso magnetico, seppe distinguersi da molti altri protagonisti della sua generazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it