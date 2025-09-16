Cosa c’era in pista Matteo Franzoso la scoperta shock dopo il dramma | la rabbia del padre

La morte di Matteo Franzoso, giovane sciatore italiano di 25 anni, ha scosso profondamente il mondo dello sport e riportato al centro del dibattito il tema, mai davvero risolto, della sicurezza nello sci alpino. L’atleta è deceduto domenica 14 settembre mentre si allenava in Cile, sulla pista di La Parva, a circa 50 km dalla capitale Santiago. Una caduta drammatica, avvenuta durante il primo salto del tracciato, che lo ha proiettato violentemente contro una staccionata dopo aver superato due reti di protezione. A rendere ancora più grave la tragedia, è la denuncia di chi in passato ha già vissuto un dolore simile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

