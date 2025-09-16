Corteo Pro Gaza | carica in piazza Oberdan poi i manifestanti raggiungono corso Buenos Aires

Milano, 16 settembre 2025 – La serata di corso Buenos Aires e delle strade fra Porta Venezia e Loreto è stata movimentata da un corteo organizzato a sostegno della popolazione di Gaza e contro le politiche dello stato d'Israele. Nel mirino, in particolare, le ultime iniziative di Tel Aviv, a partire dal violento attacco scatenato in queste ore contro Gaza City, con l’obiettivo dell’occupazione della Striscia. La manifestazione. L’appuntamento era partito come presidio in piazza Scala. Successivamente i partecipanti hanno deciso di muoversi, per dare più forza alla loro contestazione, e sono partiti in corteo lungo corso Venezia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

