Pisa, 17 settembre 2025 – Circa 800 manifestanti per la Palestina hanno sfilato dal tardo pomeriggio di martedì per le vie del centro di Pisa per protestare contro le azioni israeliane a Gaza City e raggiunto il Ponte di Mezzo – il principale ponte sull'Arno in città – vi hanno incendiato delle bandiere di Israele. [email protected] La manifestazione segue a poche ore di distanza il blitz di alcuni studenti per interrompere stamani le lezioni in un'aula dell'università, accusando di sionismo un docente che non ha mai condiviso le scelte dell'ateneo a favore della Palestina. Il professore, Rino Casella, ha denunciato di esser stato anche aggredito fisicamente da alcuni esponenti dei Collettivi studenteschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corteo per la Palestina a Pisa, bruciate le bandiere di Israele