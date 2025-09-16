Corteo per la Palestina a Pisa bruciate le bandiere di Israele
Pisa, 17 settembre 2025 – Circa 800 manifestanti per la Palestina hanno sfilato dal tardo pomeriggio di martedì per le vie del centro di Pisa per protestare contro le azioni israeliane a Gaza City e raggiunto il Ponte di Mezzo – il principale ponte sull'Arno in città – vi hanno incendiato delle bandiere di Israele. [email protected] La manifestazione segue a poche ore di distanza il blitz di alcuni studenti per interrompere stamani le lezioni in un'aula dell'università, accusando di sionismo un docente che non ha mai condiviso le scelte dell'ateneo a favore della Palestina. Il professore, Rino Casella, ha denunciato di esser stato anche aggredito fisicamente da alcuni esponenti dei Collettivi studenteschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: corteo - palestina
Stop al genocidio, Messina in corteo per dire basta al massacro in Palestina: l'appello alle Università
Napoli, al corteo del Pride bandiere della Palestina. La madrina, Gaia: “Fondamentale prendere posizione”
Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi
A #Bologna presidio e corteo per la #Palestina: mille persone in piazza dopo l'assalto 'finale' di #Israele. Striscioni 'Con la Palestina nel cuore' #StopGenocideInGaza #palestinalibera #genocide - X Vai su X
"Dal fiume al mare, Palestina libera": a Cuneo corteo per Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Corteo per la Palestina a Pisa, bruciate le bandiere di Israele; Scontri tra polizia e manifestanti pro Palestina a Pisa: cariche sugli studenti diretti all'Università; Milano, il corteo pro Palestina: città in tilt, tensioni e bandiere bruciate. In 20 mila arrivati da tutta Italia.
Corteo per la Palestina a Pisa, bruciate le bandiere di Israele - La manifestazione nel centro della città dopo l’irruzione in aula al polo Piagge. Secondo lanazione.it
In migliaia ai cortei pro Pal di Roma e Milano. A Pisa manifestanti bruciano la bandiera di Israele - Il professore, Rino Casella, ha denunciato di esser stato anche aggredito fisicamente da alcuni esponenti dei Collettivi studenteschi ... Da lasicilia.it