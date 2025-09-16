Corso Genova Il vento nuovo delle librerie

Cucchi Rieccomi dunque in corso Genova, ma questa volta non più da semplice passante o turista, ma da fresco residente. E allora la mia prima nuova tappa è nell’ampia e di recentissima apertura Libreria Feltrinelli. Tra l’altro fa molto piacere osservare come in zona - in netta, felice controtendenza - le librerie siamo ormai numerose. Cito Jaca Book, che è in via De Amicis da meno di un anno, e poi "la Balena" in Cesare Correnti, oltre alle già più storiche come la rinnovata "Il Trittico" in via San Vittore, la "Verso" in Corso Ticinese e la "Linea d’Ombra" in San Calocero. Entro dunque nei vasto spazi accoglienti e nei diversi piani della nuova Feltrinelli e mi sento contento e a mio agio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

